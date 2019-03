La cultura del 'Dono' promossa da Aido e Admo al Seminario vescovile

Le Associazioni del dono della Valle d’Aosta Admo (Associazione donatori midollo Osseo) l’Aido (Associazione Italiana per la donazione degli Organi tessuti e cellule) e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus organizzano sabato 30 marzo alle ore 20, 30 al Seminario Vescovile in Via Xavier de Maistre 17 ad Aosta, una serata dal titolo “Il dono dell'Universo” con il patrocinio dell’Osservatorio Astronomico della Regione e la partecipazione dell’Aibes regionale.

Un’occasione per riflettere sull’importanza della donazione in un modo diverso, scientifico e con lo sguardo rivolto verso l’alto. Il 14 aprile si celebra in tutta Italia la XXII Giornata Nazionale su Donazione e Trapianto di Organi, Tessuti e cellule promossa dal Ministero della Salute, insieme al Centro Nazionale Trapianti e alle associazioni di settore.

In Valle d’Aosta si anticipa di qualche giorno la ricorrenza con questa iniziativa realizzata grazie al ricercatore Andrea Bernagozzi, volontario Aido che condurrà la serata. L’Evento è inserito anche nel calendario ufficiale delle manifestazioni IAU100 (www.iau-100.org), dedicata alle scoperte astronomiche compiute nel primo secolo di vita dell’International Astronomical Union (IAU), fondata nel 1919, e IYPT2019 (www.iypt2019.org), promossa dalle Nazioni Unite per celebrare i 150 anni della Tavola periodica degli elementi chimici, proposta dallo scienziato russo D. I. Mendeleev nel 1869.

Dopo la conferenza i professionisti dell’Associaione italiana barman e sostenitori offriranno “cocktail stellari” e le associazioni metteranno a disposizione un piccolo rinfresco, durante il quale i volontari saranno a disposizione per dare informazioni sulle loro attività. A seguire, nuvole permettendo, osservazione ad occhio nudo del cielo di Aosta con la spiegazione a cura del dottor Bernagozzi dal giardino del Seminario, luogo particolarmente indicato e lontano dalle fonti luminose.