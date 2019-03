Buoni postali fruttiferi: attenti ai rendimenti

Tutta colpa di un timbro. Una signora va in Posta a chiedere il pagamento del rendimento dei suoi buoni postali trentennali e si vede rimborsare una somma ben inferiore a quella che le era stata indicata al momento della sottoscrizione.

Chiede spiegazioni e le viene risposto che, nel frattempo, sono cambiate le normative che regolano i tassi d'interesse, che sono diminuiti! Quindi le spetta una somma inferiore. La signora si rivolge alla nostra Associazione che prende in carico la sua pratica. Viene inoltrato il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce: “Considerando che nel timbro apposto sul verso la misura è stabilita solo fino al 20°anno per il periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto“.

Il Collegio riconosce il diritto del ricorrente a vedersi rimborsato, dal 21° al 30° anno, l’importo risultante dalla applicazione dei tassi di rendimento originariamente previsti. A fronte di tale giudizio Poste Italiane ha, quindi, dovuto ricalcolare gli interessi dei buoni in questione e il 3 marzo 2019 ha inviato alla Signora un assegno di euro 16.270,28 quale differenza tra quanto liquidato in precedenza e quanto maggiormente stabilito dall'Arbitro Bancario Ricordiamo che il ricorso vinto riguarda buoni postali cartacei emessi a metà degli anni ottanta e che quindi il medesimo problema potrebbe interessare anche altre persone. Il consiglio quindi è quello di far esaminare il buono ad un esperto in quanto poi è possibile vantare i propri diritti (qualora questi vengano meno) in modo economico e più veloce grazie all’Arbitro Bancario Finanziario.

È importante non fermarmi ai primi conteggi effettuati dalle Poste, ma informarsi e verificare. Attenzione specialmente ai buoni della serie P con timbro Q/P.