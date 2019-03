Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per martedì 26 marzo in Valle d'Aosta:

AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 09:00



Riunione della terza Commissione "Assetto del territorio" per



audire il coordinatore del dipartimento agricoltura e del



direttore di Area VdA in merito alla proposta di istituzione



di uno sportello dedicato alle criticità relative alla



Domanda Unica-Primo Pilastro (Reg. 1307/2013) formulata dalla



sezione regionale della Confederazione italiana



agricoltori-Cia VdA.



- MORGEX - Tour de l'Archet ore 09:30





Quarta riunione del 'Comité de Pilotage du Projet Interreg



Alcotra Adapt MontBlanc'.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 10:00





Convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del



territorio" e della quarta Commissione "Sviluppo economico"



per analizzare il disegno di legge che contiene disposizioni



regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul



territorio.



- AOSTA - Hotel des Etats, Sala ore 14:30





Conferenza stampa per la presentazione del Piano triennale



per l’informatica 2019-2021, del Piano operativo annuale



(Poa) per l’anno 2019 e delle principali novità riguardo al



settore dell’innovazione tecnologica.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 14:30





Convocazione della Commissione speciale Cva per esaminare la



relazione conclusiva.



- AOSTA - Cittadella dei giovani ore 15:00





Conferenza stampa di presentazione del secondo bando promosso



dalla Youthbank per il finanziamento di progetti proposti da



giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni riuniti in



gruppi organizzati o informali.



- AOSTA - Teatro Splendor ore 21:00





Saison Culturelle 2018/2019: spettacolo 'Complicidades, Tango



& Flamenco'.



- PILA (GRESSAN)

Gara di cocktail e sci sulla neve.