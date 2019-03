Ornella Badery nuovo presidente Associazione Forte di Bard

Ornella Badery, dirigente regionale in pensione e già vice-sindaca di Pont-Saint-Martin, è stata nominata oggi dalla Giunta regionale presidente del Comitato di indirizzo dell'Associazione Forte di Bard.

Badery sostituisce il dimissionario Sergio Enrico.

"Il Forte di Bard rappresenta una delle nostre eccellenze e come tale deve poter essere sostenuto e arricchito con proposte sempre innovative e capaci di catturare l'attenzione del mondo culturale", spiegano in una nota il presidente della Giunta, Antonio Fosson e l'assessore del Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin che ringraziano Enrico per il lavoro svolto e per la professionalità e la serietà manifestate nel corso del suo operato".