Fatturazione a 28 giorni: il Consiglio di Stato rinvia ancora i rimborsi agli utenti

Sulla annosa vicenda della fatturazione a 28 giorni illegittimamenteapplicata dalle compagnie telefoniche si è consumata l’ennesima ingiustiziaai danni degli utenti.

Il Consiglio di Stato aveva già congelato i rimborsi adicembre 2018 in attesa delle motivazioni della sentenza del Tar del Lazio(che ha peraltro confermato il diritto dei consumatori ai risarcimenti) eavrebbe dovuto esprimersi sulle modalità di restituzione entro il 31 marzoprossimo ma ha rinviato di nuovo, per la terza volta, il pronunciamento afine maggio, in attesa delle motivazioni del TAR del Lazio.

Una decisione incomprensibile, che pregiudica il diritto degli utenti adottenere un rimborso per una condotta illecita adottata dai gestori ditelefonia. Per l’ennesima volta si prolungano, senza alcun senso, i tempi giàtroppo lunghi per la restituzione di quanto pagato sulla base di unamodalità di fatturazione illegittima.Un atteggiamento inspiegabile ed un’inutile complicazione, soprattutto se siconsidera che l’AGCOM ha già deliberato definendo le modalità per larestituzione.

Siamo assolutamente sbigottiti a fronte di una situazione che ha ormaiassunto tinte quasi grottesche, anche perché l’irragionevole lentezza dellaprocedura potrebbe spingere molti utenti a stancarsi e desistere,rinunciando poi a inoltrare la richiesta di rimborso, a tutto vantaggio dellecompagnie.In questo ambito la normativa a tutela degli utenti esiste ma, il problema stanella modalità di applicazione: la vicenda è rimasta avviluppata nellecontorte spire della burocrazia e i diritti dei consumatori, che dovrebberocostituire una priorità, sono invece stati relegati in un angolo.

Sembra che si privilegino, invece, gli interessi e le esigenze delle compagnietelefoniche, che già troppo hanno guadagnato a discapito degli utenti e dellebuone prassi di mercato.Tutto questo crea sfiducia sia verso il sistema “giudiziario” italiano, cheprolunga i tempi di decisione pur in presenza di un giudizio di merito che hagià definito il contenzioso, sia verso le aziende di telefonia che invece direstituire quanto i loro utenti hanno pagato in più, fanno di tutto perevitarlo.