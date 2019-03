Saint-Christophe festeggia 'Geppina' e le intitola la Biblioteca comunale

Attesa dai cretoblens, si svolgerà domani mercoledì 27 marzo, alle ore 19, alla Biblioteca comunale di Saint-Christophe, la cerimonia di intitolazione della Biblioteca a Giuseppina Pallais, da tutti conosciuta come 'Geppina'. L’evento sarà preceduto, alle ore 18 nella Chiesa parrocchiale, da una messa in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Giuseppina Pallais.

All’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale di Saint-Christophe, parteciperanno, oltre al sindaco, Paolo Cheney e i figli di Giuseppina Pallais, Marie e Cesare Gerbelle, il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, l’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili Chantal Certan e l’Assessore Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Viérin.

A seguire, alle ore 21 nella sala della Biblioteca comunale, avrà luogo una serata dedicata alla Geppina con video, testimonianze, presentazione di libri e canzoni a lei dedicate.

L’intitolazione della Biblioteca di Saint-Christophe, a 100 anni dalla nascita di Giuseppina Pallais - dichiara il Presidente della Giunta - è un atto che accogliamo con grande emozione, perché “Geppina” era una donna speciale, una donna che tanti Valdostani hanno conosciuto, non solo per il dono speciale che portava in sé, ma soprattutto per la sua gentilezza, per la sua disponibilità ad ascoltare con attenzione tutte le persone che si rivolgevano a lei per un aiuto e alle quali dava sempre una risposta".