Il genio di Manzetti svelato una volta di più a Saint-Marcel

Non sono mai abbastanza gli aneddoti e le conferme storiche quando si parla del valdostano che ha inventato lo strumento più importante e universale di comunicazione.

Ecco perchè giovedì 4 aprile, alle ore 21, nella ex Sala del Consiglio del Centro socio-culturale in località Prélaz di Saint-Marcel, si svolgerà una conferenza 'Manzetti, l’inventore del telefono e di mille altre genialità'. I relatori saranno Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti, che intratterranno il pubblico spiegando che, prima che in qualunque altro luogo e in anticipo rispetto ai tempi, ad Aosta furono inventati il telefono, l’automobile e i robot.

La serata è organizzata dalla Biblioteca intercomunale di saint-Marcel, Nus e Fénis in collaborazione con l’Associazione culturale Museo Manzetti.