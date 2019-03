Il vento ha flagellato Aosta, caduti rami, pannelli e muretti

Serata di superlavoro, quella di ieri lunedì 25 marzo, per gli agenti della Polizia Locale di Aosta e per gli operatori del servizio di Protezione civile, coadiuvati dagli operai dell’officina comunale.

Le squadre sono intervenute in diverse zone della città a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per i danni provocati dalle forti raffiche di vento che hanno soffiato dal pomeriggio fino a notte fonda, raggiungendo la velocità di oltre 60 Km/h.

In particolare, le situazioni di maggiore criticità si sono verificate in via Porta Pretoria, dove a causa di un comignolo pericolante è stato necessario transennare l’area e chiudere temporaneamente il passaggio; in via Lexert, dove la caduta di un grosso ramo da un albero ha anneggiato un veicolo in sosta, e nel lato Estdi via Rey, dove il vento ha fatto cedere una parte del muretto di recinzione a Sud di fronte al cimitero di Sant’Orso. Oltre a sgomberare la sede stradale, la Polizia Locale ha proceduto ad aprire fascicoli di sinistro per i diversi incidenti avvenuti.

Il vento ha provocato danni anche alla mostra del Bim allestita sotto i portici di piazza Chanoux, causando il distacco dei pannelli fotografici sospesi che fortunatamente non ha coinvolto i passanti.

Attualmente la viabilità in via Rey e in via Lexert è regolare, così come la circolazione pedonale in via Porta Pretoria, mentre gli addetti stanno provvedendo a risistemare i pannelli dell’esposizione di piazza Chanoux.