Verso una Valle d'Aosta 'a misura di bicicletta'

Il futuro della mobilità in Valle? La bicicletta, ça va sans dire. Dopo essere stata congelata per mancanza di fondi, ha ripreso questa settimana il suo iter la norma sulla mobilità sostenibile che dovrebbe cambiare in meglio la circolazione sulle strade della nostra regione.

Su questo argomento si sono oggi confrontate congiuntamente le commissioni consiliari regionali Assetto del territorio e Sviluppo economico "a seguito della previsione di una maggiore disponibilità di risorse finanziarie a copertura delle iniziative che saranno inserite nel nuovo provvedimento legislativo", spiegano i due presidenti Alessandro Nogara (Uvp) e Giovanni Barocco (Uv, foto a lato).



Partendo dal disegno di legge che era stato presentato nel luglio del 2018 si procederà con l'obiettivo di "elaborare un testo di legge di Commissione, che sia condiviso e che affronti il tema nella sua globalità", sottolineano Barocco e Nogara. "Si tratta di un provvedimento che rappresenta un primo impegno alle sollecitazioni giunte anche in occasione del Fridays for Future", aggiungono.



Il consigliere commissario Luca Disort (Lega Vda, foto in basso) ha proposto di estendere a tutta la regione l'iniziativa promossa prima a Charvensod e poi ripresa in altri comuni, che incentiva economicamente chi utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro.

"Il beneficio ambientale derivante dall'uso della bicicletta nel programma 'lavori in bici' - commenta Distort - non è che un aspetto, a cui si aggiunge il beneficio dal punto di vista della salute e, non ultimo, quello relativo alla riduzione della presenza di automobili nel contesto urbano con immediata conseguenza della maggiore disponibilità di spazi di parcheggio, con miglioramento della fruibilità delle aree urbane". Presto il ddl dovrà approdare in Consiglio Valle.