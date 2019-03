Aosta: Estensione videosorveglianza a centri rifiuti e potenziamento al Quartiere Cogne

"Estenderemo la rete della videosorveglianza di Aosta anche alle aree del "conferimento dei rifiuti". Lo ha detto oggi martedì 26 marzo il sindaco del capoluogo, Fulvio Centoz, presentando il Piano comunale triennale Ict-tecnologia e innovazione 2019-2021.

"Il primo progetto -ha spiegato il sindaco - riguarda quattro telecamere in piazza Plouves, per arrivare al quartiere Cogne e ad altre zone oggetto di segnalazioni, come piazza Carrel dietro l'autostazione, i giardini Lussu e alcune aree dietro al tribunale. Abbiamo già svolto un primo sopralluogo in vista dell'estensione della videosorveglianza al quartiere Cogne insieme ai tecnici di Inva e funzionari della questura, anche per individuare il posizionamento più strategico delle telecamere che non saranno ancora raggiunte dalla fibra ottica ma saranno collegate a cavi interrati". La spesa per il settore informatico del Comune di Aosta è aumentata del 5,85 per cento nel 2019, arrivando a un milione e 58 mila euro. L'incremento è legato agli investimenti sulla videosorveglianza, al consolidamento del progetto di dematerializzazione, alla migrazione al data center unico regionale e alla nuova fibra ottica che serve per avviare e gestire il sistema.