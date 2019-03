Suisse deuxième pays en matière de transition énergétique

La Suisse a été élue deuxième meilleur Pays au monde en matière de transition énergétique par le Forum économique mondial. Elle est notamment première pour les investissements dans l'efficience énergétique et dépasse ainsi la Norvège et reste derrière seulemente à la Suède, experte en la matière. Elle devance toujours la Finlande et le Danemark. Comme dans le rapport publié il y a un an, les dix premiers sont européens.

La Suisse est toujours troisième en matière de dispositif énergétique national et quatrième pour la préparation à la transition énergétique. Outre les investissements dans l'efficience énergétique, elle est première dans plusieurs segments, notamment pour le taux d'électrification ou la part de subventions énergétiques dans le Produit intérieur brut (PIB).