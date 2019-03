Al via esami consulenza circolazione mezzi di trasporto

Gli esami per svolgere l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada (agenzie di pratiche automobilistiche) si effettueranno in un’unica sessione annuale fissata, per il 2019, giovedì 23 maggio.

Gli esami si svolgeranno a Torino, alla luce di una convenzione sottoscritta dalla Valle d’Aosta con il capoluogo piemontese. Le istanze saranno inoltrate, tramite la Motorizzazione civile di Aosta che ne curerà la preventiva istruttoria, agli uffici torinesi competenti.

Le domande di ammissione all’esame dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 8 aprile 2019 all’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti – Struttura motorizzazione civile – Ufficio idoneità professionali (al 1° piano) – Località Le Grand-Chemin, 46 – Saint Christophe.

Per ulteriori informazioni sull’esame e sulla modulistica da utilizzare, contattare l’ufficio della Motorizzazione civile, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 al numero 0165-272988 o al numero 0165-272984.