L’accoglienza è il tema della decima edizione dei Colloqui del Forte di Bard

Un tema più che mai attuale al centro della decima edizione dei Colloqui del Forte di Bard, l'evento che ogni anno riunisce, sotto la direzione di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo e dell'imprenditoria italiana.

I Colloqui promossi dall’Associazione Forte di Bard saranno dedicati al tema dell’accoglienza. L’appuntamento è per sabato 6 aprile 2019, a partire dalle ore 10.30, con apertura degli accrediti dalle ore 9.30.

"L’altro non è colui che scegliamo di invitare in casa nostra bensì colui che emerge, non scelto, davanti a noi: è colui che giunge a noi portato semplicemente dall’accadere degli eventi e dalla trama intessuta dal nostro vivere, perché l’ospitalità è dono, è crocevia di cammini – spiega Enzo Bianchi - L’altro è colui che sta davanti a noi come una presenza che chiede di essere accolta nella sua irriducibile diversità; poco importa se appartiene a un’altra etnia, a un’altra fede, a un’altra cultura: è un essere umano, e questo deve bastare affinché noi lo accogliamo".

"L’ospitalità umanizza innanzitutto colui che la esercita: e questo vale non solo per gli uomini, ma per l’arte, la storia, il gusto, le culture, le relazioni – prosegue Enzo Bianchi -. In effetti, il modo di concepire e vivere l’ospitalità è rivelativo del grado di civiltà di un popolo. Dovremmo imparare a pensare il grado di civiltà in riferimento al livello dell’umanità e del rispetto dell’umanità dell’uomo, e delle cose, fino a tutta la creazione, non solo in termini di tecnologia e di sviluppo. Nel praticare l’ospitalità si fa dunque più che mai opera di umanizzazione".

La riflessione sul tema sarà oggetto di condivisione con numerosi ospiti che porteranno il loro personale contributo al dibattito. Interverranno, moderati dal giornalista Luciano Caveri, Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni all’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Serra, Segretario Generale Fondazione Paideia, Anna Foa, storica e scrittrice, Francesco Scoppola, direttore generale, Direzione Generale Educazione e Ricerca, del Mibac, Maria Cristina Ronc, direttore del Forte di Bard, Gioachino Gobbi, imprenditore, Valentino Castellani, professore, già docente al Politecnico di Torino. A conclusione della giornata Enzo Bianchi terrà il suo intervento.