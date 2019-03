Unogas: cambiare caldaia non è mai stato così semplice

La primavera rappresenta il periodo migliore per cambiare la caldaia. Con le giornate che tendono ad allungarsi e il freddo che diminuisce, in quasi tutta Italia il riscaldamento viene progressivamente spento. In genere le principali necessità contemplate in un cambio caldaia si focalizzano su: agevolazioni, tecnologia e sicurezza. Unogas offre questo e molto di più, un un'unica soluzione.

Se pensate che sia arrivato il momento di passare al nuovo, l'offerta di Unogas è quello che vi farà decidere: con la nuova rata potrete cambiare lo scaldacqua a soli 22 Euro al mese ed effettuare il cambio caldaia al prezzo di 70 Euro al mese, addebitati direttamente in bolletta.

Quali sono vantaggi di quest'offerta?

Economico: assenza di intermediazione finanziaria, sostituita da una comoda rata addebitata direttamente in bolletta per una durata di 24 o 36 mesi.

Assistenza: sopralluogo e servizio senza impegno grazie ad un tecnico specializzato, che analizzerà il vostro impianto e vi fornirà una prima scheda di valutazione.

Sicurezza: installazione defangatore magnetico. Questo accessorio permette di trattenere le impurità presenti nell'acqua prima che entrino nella caldaia, tramite un lavaggio chimico dell'impianto. Il suo utilizzo mantiene pulito sia il circuito primario della caldaia, sia l'impianto termico migliorando la circolazione dell'acqua con un importante risparmio energetico. La sua installazione è effettuata da tecnici qualificati e prevede una percentuale molto più bassa di successivi interventi tecnici.

Tecnologia: il lavaggio chimico dell'impianto permette ai circuiti di liberarsi dal calcare e dalla ruggine della sedimentazione di fanghiglia. Ciò aumenta l'efficienza termica e permette un trattamento dell'acqua per stabilizzarne la durezza. Nel caso in cui l'impianto necessitasse di interventi accessori all'installazione della nuova caldaia, l'offerta include la possibilità di finanziarli direttamente in bolletta.

Tutte le caldaie dell'offerta Unogas sono a marchio “Biasi – benessere made in Italy”, disponibili nei seguenti modelli: Artica Plus, caldaia a condensazione da esterno; Inovia cond plus, caldaia a condensazione; Rinnova cond plus, caldaia a condensazione. Per quanto riguarda gli scaldacqua l'offerta consente la scelta fra: Scaldaqua S, modulazione camera stagna; Scaldaqua A, modulazione camera aperta.

Per maggiori informazioni cerca l'Unogas Point più vicino a te al link https://www.unogas.it/dove-%20siamo/#lista-point o chiama il numero verde 800-089 952.