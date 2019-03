Aosta: Il M5S all'attacco del sindaco per le 'Sedute per l'eternità' di piazza Arco Augusto

In relazione al completamento dell'intervento di arredo urbano e di parziale pedonalizzazione di Piazza Arco d'Augusto, i Consiglieri Patrizia Pradelli e Luca Lotto hanno depositato un'interrogazione sulle "Sedute per l'eternità"che a detta dell'assessore Andrea Paron sono provvisorie.

Nell'interrogazione Luca Lotto e Patria Pradelli ricordano che il sindaco Fulvio Centoz ha detto: “l'obbiettivo dell'Amministrazione non era di fare una scelta estetica o di stupire o scioccare qualcuno ma di rendere più possibile uno spazio pubblico che abbiamo sottratto alle automobili”.

Sempre il Sindaco Centoz ha manifestato l'intenzione di promuovere un concorso di idee finalizzato a trovare la migliore soluzione possibile per la zona interessata.

Con delibera n. 136 del 06/12/2018 relativo all'acquisto dell'arredo sopra citato per un totale di euro 50 euro per l'Arco d'Augusto, via Losanna e Piazza Giovanni XXIII.

I due consiglieri pentastellati chiedono il costo unitario di ogni parallelepipedo trattandosi di soluzione provvisoria per quanto tempo queste opere d'arte giaceranno nei luoghi prescelti quali sarebbero i tempi di realizzazione del possibile concorso di idee e la sua approvazione invece di proporre un concorso di idee perchè non si è pensato di coinvolgere i commercianti e i residenti della zona interessata mediante la distribuzione di un questionario per fornire al Comune suggerimenti e gradimenti in merito alla pedonalizzazione della zona.