TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 23 e domenica 24 marzo

ultimi due giorni della 18a edizione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e organizzata in Valle d'Aosta dalla sezione regionale della LILT con il patrocinio del Consiglio Valle e dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali.

Samedi 23 mars

ore 11 a Courmayeur, al Pavillon sulla Skyway, il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, prende parte al gemellaggio tra Courmayeur e Portofino. 17h00, à Aoste, dans la Salle des conférences de la Bibliothèque régionale, cérémonie de remise des prix de la 20e édition du concours "Abbé Trèves", organisée par la Section de la Vallée d’Aoste de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), avec la collaboration du Conseil de la Vallée, dans le cadre des Journées de la francophonie. Intervient le Président du Conseil de la Vallée, Emily Rini.

Lunedì 25 marzo

9h, 10h30 et 14h30, à Aoste, théâtre Splendor, spectacle théâtral, musical et chorégraphique réservé aux écoles maternelles et primaires proposé par les Trouveur Valdotèn et la Compagnie Les 3 Plumes, organisé à l’occasion des Journées de la Francophonie par le Conseil de la Vallée, la Présidence de la Région, les Assessorats des biens culturels et de l’éducation.

ore 15, visita all'Aula consiliare della classe 1aB indirizzo tecnico elettronica elettrotecnica dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

17h, à Aoste, dans la Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, le Président du Conseil, Emily Rini, participe à la cérémonie de remise du Prix littéraire René Willien – XXVe édition.

Martedì 26 marzo

ore 9, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per audire il Coordinatore del Dipartimento agricoltura e del Direttore di AREA VdA in merito alla proposta di istituzione di uno sportello dedicato alle criticità relative alla Domanda Unica-Primo Pilastro (Reg. 1307/2013) formulata dalla sezione regionale della Confederazione italiana agricoltori-CIA VdA.

ore 10, convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta Commissione "Sviluppo economico", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Alessandro Nogara e Giovanni Barocco, per analizzare il disegno di legge che contiene disposizioni regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio.

Mercoledì 27 marzo

ore 9, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per sentire l'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali a proposito della proposta di deliberazione della Giunta regionale che contiene le procedure da applicare nelle fasi di presa in carico di nuclei familiari con minori interessati da provvedimenti da parte degli organi giudiziari.

ore 9.45, visita all'Aula consiliare della classe 3aA della scuola primaria di secondo grado di Gignod dell'Istituzione scolastica Grand-Combin nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

10h30, à Pont-Saint-Martin, auditorium, spectacle théâtral, musical et chorégraphique réservé aux écoles maternelles et primaires proposé par les Trouveur Valdotèn et la Compagnie Les 3 Plumes, organisé à l’occasion des Journées de la Francophonie par le Conseil de la Vallée, la Présidence de la Région, les Assessorat des biens culturels et de l’éducation.

ore 11, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per discutere della proposta di atto amministrativo che contiene il programma di dismissione di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure, ai sensi della legge regionale n. 10/2004, oltre che per esprimere il parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di legge dei gruppi RC-AC, Mouv', ADU-VdA, ALPE, M5S e UVP sull'istituzione dell'Osservatorio permanente sulle associazioni criminali di tipo mafioso, nonché per trattare l'attività di verifica dei lavori di ristrutturazione alla Casa da gioco e degli appalti di servizi esternalizzati.

ore 11, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 20.15, a Morgex, all'auditorium, "Ommioddio" di Francesca Franzè di Brescia, spettacolo che inaugura la rassegna teatrale "Prove Generali-Il teatro va in montagna?" organizzata dalla Compagnia teatrale Palinodie col sostegno del Consiglio Valle. Giovedì 28 e venerdì 29 marzo ad Aosta, nella saletta attigua alla Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, seminario formativo "Il lavoro in rete: esperienze e prospettive di una realtà in divenire", organizzato dal Difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, in collaborazione con il Consiglio Valle e l'International Ombudsman Institute (IOI). In apertura dei lavori, alle ore 9.15 di giovedì 28, porta i saluti dell'Assemblea regionale la Presidente, Emily Rini.

Giovedì 28 marzo

ore 10, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco, per audire l'Assessore regionale agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, in merito ai temi del Reddito di cittadinanza e del nuovo Piano per le politiche del lavoro.

ore 11, visita all'Aula consiliare delle classi quarta e quinta della Scuola primaria di Gressoney-Saint-Jean dell'istituzione scolastica Walser e Mont-Rose B nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per audire il Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali in merito alla proposta di modifica delle leggi regionali in materia di elezioni comunali.

ore 15, visita all'Aula consiliare della classe 1aB servizi socio-sanitari dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes .

Venerdì 29 marzo

ore 9.45, visita all'Aula consiliare della classe 3a B della Scuola secondaria di primo grado di Variney nell'ambito del progetto Portes ouvertes.