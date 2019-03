Courmayeur: Giunta licenzia schema bilancio da circa 20 milioni

La Giunta comunale di Courmayeur nella seduta del 14 marzo 2019 ha approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione – che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, guida strategica e operativa dell'ente. Oltre al DUP per gli anni 2019-2020-2021 è stato approvato il relativo schema di bilancio di previsione triennale 2019/2021, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Il documento di previsione per il triennio 2019-2021 pareggia, tra entrate e spese, sulla cifra di euro 22.447.000 per il 2019, di euro 20.785.300 per il 2020 e di euro 19.854.000 per il 2021.

DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA BILANCIO 2019

La delibera di Giunta secondo quanto previsto da legge per la destinazione vincolata dei proventi delle sezioni amministrative e pecuniarie per violazione del codice della strada, ha definito le quote da destinare alle diverse finalità individuate dall’apposita normativa in materia.

Relativamente dunque alla programmazione del bilancio 2019, per il quale capitolo i proventi citati indicano una cifra pari a euro 800mila (di cui accantonato a FCDE euro 400.500,00 - Proventi netti 399.500,00 - Quota 50% 199.750,00) la Giunta ha definito che euro 60.000 sono assegnati alla segnaletica orizzontale e verticale strade comunali; 200.000 per spese software ed attrezzatura ufficio polizia locale (apparati radio, banche dati, ecc.), Servizi esterni MAGGIOLI e NIVI CREDIT, e infine euro 103.100 andranno alla manutenzione ordinaria delle strade comunali.