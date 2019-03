COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Adu a battesimo, invito a chi vuOle cambiare la politica

Il miglior modo di cambiare il mondo è agire, non rimanendo spettatori passivi. La contemporaneità, non soltanto mondiale, ma anche locale, sta mettendo in discussione un sistema al quale tutti noi siamo abituati e spesso sottomessi. Il futuro lancia sfide faticose, che dovremmo inevitabilmente raccogliere, prima che sia troppo tardi; i tempi, a nostra disposizione, sono sempre più corti. Si tratta pertanto di attivarsi, subito, con idee e azioni reali: il destino, non solo nostro, ma anche delle prossime generazioni, dipenderà in gran parte dalla nostra responsabilità nei loro confronti e in quelli del mondo intero.

Il gruppo ADU è nato per lavorare alla costruzione di una società migliore, incentrata sulle parole chiave dell’ambiente, dei diritti e dell’uguaglianza, perché crede fermamente che non ci possa essere un futuro sostenibile e ragionevole prescindendo da questi valori universali.

Soltanto un mondo equo e solidale, giusto e rispettoso dell’ambiente, potrà sopravvivere nel futuro. Noi vorremmo conquistarci questo merito, con l’aiuto di tante altre persone di buona volontà e di lungimiranti sguardi. È per questo che il gruppo Adu – Ambiente diritti uguaglianza VdA invita coloro che condividono questa visione e hanno la voglia di trasformarla in atto a portare il loro contributo per un’azione politica nuova, che sappia distaccarsi dalle consuete modalità compromesse e sappia invece definirsi come un nuovo respiro, come una nuova consapevolezza e rinascita.

Adu (è) nata - Hotel des Etats, piazza Chanoux, lunedì 25 marzo alle ore 18.00