Valle d’Aosta Europa

Per il momento nella nostra regione poco si parla di elezioni europee. Tutti attendono disposizioni dal centro e chi dal centro è fuori ha messo in moto le diplomazie per cercare di trovare la soluzione migliore per giungere, cosa impossibile, ad avere un rappresentante a Strasburgo.

Il lavoro si svolge sotto traccia e per evitare che salga alla luce del sole sono messi in atto diversivi che confondono le idee. Primo fra tutti l’annuncio di Alpe e Uvp di costituire un gruppo unico in Consiglio Valle. Non si è capito quale sia il progetto ispiratore visto che è stata una decisione dei gruppi e non già dei rispettivi movimenti. Una decisione che dimostra come le forze politiche non indichino più la linea agli eletti ma sono gli eletti che la dettano alle forze politiche. Forze politiche che sono diventate nei fatti dei semplici comitati elettorali destinati a chiudere bottega il giorno dopo le elezioni.

Due gruppi che fino a dicembre si sono pestati come due ubriachi fuori da bar è oggi si mettono assieme senza spiegare il perché, anche se da quanto si mormora sembra stiano tentando un’opa ostile sull’Uv che ogni giorno pare sempre più smarrita non riuscendo a scrollarsi di dosso il complesso rollandiniano. Ovvero: prima era inerme perché faceva e decideva tutto Rollandin; oggi è silente perché non sa cosa fa Rollandin. Il problema è che nessuno pare in grado di prendere in mano una situazione che potrebbe far fare all’Uv la fine della Democrazia Cristiana.

Una situazione davvero incomprensibile anche perché volenti o nolenti l’Uv è l’unica forza politica che per il momento può avere una posizione di forza in una trattativa per le elezioni europee. Lega aspetta ordini e decisioni da Roma; Movimento 5 Stelle aspetta ordini e decisioni da Roma; Adu si sta organizzando sul territorio e poco può dedicare alle europee; Stella Alpina è un pesce in barile che ancora non ha deciso il suo ruolo politico in Valle se non quello di coprire quanti più posti di governo; Rete Civica ha buone idee ma scarsa propensione all’organizzazione articolata e circolare; Alpe e Uvp sono impegnate nell’Opa ostile dell’Uv -opa sta per offerta pubblica acquisto; ostile perché puntano sul malumore unionista – e quindi le europee passano in secondo piano. Pnv guarda con attenzione a cosa combina la Lega.

Il Pd di Sara Timpano e Fulvio Centoz è inesistente; hanno persino perso le primarie. C’è poi il Pd di Raimondo Donzel, Gianni Champion e dei dissociati al comune di Aosta confluiti nel gruppo misto di maggioranza Pietro Verducci e Antonio Crea che con il Pd centrale hanno ottimi rapporti ma poco incidono a livello di potere.

E’ proprio con l’anima non governativa del Pd che l’Uv potrebbe trovare un apparentamento soprattutto se a livello centrale il neo segretario Zingaretti troverà l’accordo con Calenda.

Anche se tutti invocano un candidato valdostano unico indicato da tutte le forze autonomiste nessuno è disposto a lavorare per raggiungere l’obiettivo. Il Mouv avrebbe le carte buone da giocare che sono però coperte dai pregiudizi personali.

A differenza di quanto si vede in Trentino dove La Svp conferma l’accordo con il Patt in vista delle elezioni europee di maggio. Gli autonomisti trentino-tirolesi sosterranno il candidato della Stella alpina, che stabilirà un collegamento di lista tecnico con UDC e Forza Italia, membri del Partito Popolare Europeo, inValle d’Aosta tutti divisi in fila per uno.

L’Uv potrebbe davvero giocare la carta Pd ancorché con grandi difficoltà visto che il principale obiettivo dei leoni rampanti (una volta) è quello di continuare a star seduti a tavola perché convinti che è meglio un uovo oggi che la gallina domani. Al domani si arrangeranno le nuove generazioni.

Valle d’Aosta Europa, una strada a fondo cieco.