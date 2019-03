Giornata mondiale dell'Acqua: Uv, risorsa da gestire con attenzione e responsabilità

Il tema della Giornata mondiale dell’Acqua 2019 è "Acqua per Tutti". Questo auspicio è la sintesi dell'agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030.

La mancanza di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari causa più morti che conflitti, terremoti ed epidemie. Aumenta di giorno in giorno, di anno in anno il consumo di Acqua. Attualmente le persone che nel mondo consumano acqua sono (7.7 miliardi) e la domanda in media è aumentata annualmente dell'1% a partire dagli anni '80 e comunque ancora oggi nel mondo sono molte le popolazioni che non sono adeguatamente approvvigionate.

Questo potrebbe essere il riassunto del rapporto delle Nazioni Unite (ONU) 2019, presentato in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, il 22 marzo.

È urgente - si legge in una nota del Gruppo regionale Uv - che questo tema entri nelle agende della politica internazionali perché lo stress idrico è in crescita. "Sono stati molti gli interventi e gli ingenti investimenti messi in atto dall’Amministrazione regionale, dai Comuni e dal BIM per migliorare le reti idriche e di depurazione della nostra Valle - affermano i Consiglieri dell'Union Valdôtaine -. Le nostre reti sono in buono stato e garantiscono una efficiente distribuzione della risorsa idrica a tutta la popolazione. A titolo d’esempio ricordiamo qui, solo l’ultimo grande investimento per la costruzione dell’impianto di depurazione della Valdigne. L’impegno degli Amministratori e le competenze della Regione Autonoma Valle d’Aosta hanno inoltre permesso di mantenere completamente pubblica la gestione ed il controllo del servizio idrico.»

Il gruppo consiliare dell'UV, in questa giornata mondiale dell’acqua, ribadisce la volontà e la determinazione di seguire con attenzione e senza atteggiamenti irrazionali e fideistici l’uso e la gestione di questa nostra importante risorsa.