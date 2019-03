I giornali oggi

Il Corriere della Sera - Sy, 'l'assalto, lo rifarei cento volte'; la notte a San Vittore, uova contro la cella. Ramy, il 13enne che ha dato l'allarme, 'sogno di diventare italiano'

La Stampa – Scuolabus, la telefonata tra l'attentatore e i carabinieri, 'se sparate salta tutto'. Analisi sugli organi di Imane Fadil, non c'è evidenza di radioattività

La Repubblica - Orrore scampato, l'autista del bus che voleva uccidere 51 studenti rischia l'ergastolo per strage. Autopsia Fadil, non rilevata radioattività

Il Sole 24Ore – Accusato anche di terrorismo e strage il senegalese naturalizzato italiano che voleva bruciare 51 bambini; 'lo rifarei cento volte'

Il Fatto Quotidiano - De Vito, 'il giro delle mazzette valeva 400 mila euro, prometteva a Parnasi di cercare aiuti nel gruppo'

La Gazzetta dello Sport - Il derby all'Inter, cade la Juve per la prima volta in campionato, in zona retrocessione sfida aperta per la terzultima

Gazzettamatin.it - Consiglio Valle, l'invito a dimettersi ad Augusto Rollandin cade nel vuoto

Aostasera.it – Consiglio regionale, Augusto Rollandin resta vicepresidente

Aostaoggi.it - Approvata dal Consiglio Valle la stretta sulle slots



Aostanews24.it - Inchiesta lettere patronage, perquisizioni della Guardia di finanza al Casino