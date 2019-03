Piano da 4,5 milioni di euro per riqualificare il Quartiere Cogne di Aosta

"Da anni non si facevano investimenti così importanti al Quartiere Cogne di Aosta; noi ora abbiamo mosso significativi passi in questa direzione". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Stefano Borrello, illustrando a Palazzo regionale il nuovo Piano di politiche abitative. In tal senso, ammonta a 4,5 milioni di euro l'investimento previsto sul quartiere Cogne di Aosta nell'ambito del percorso di riqualificazione della zona; l'intervento prevede azioni sul patrimonio storico dell'edilizia residenziale pubblica. Le risorse provengono dal Comune di Aosta (un milione), dall'Azienda di edilizia residenziale pubblica-Arer (due milioni) e dal ministero delle Infrastrutture (1,5 milioni).



Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione urbanistica. "Continuiamo a investire sul quartiere - ha detto il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, intervenuto in conferenza - per ridisegnare la zona ovest della città e migliorarne la qualità di vita". Nell'ambito delle novità introdotte a livello procedurale, l'assessore Borrello ha illustrato la "possibilità di ottimizzare l'intera gestione degli alloggi Erp mediante la predisposizione di un unico bando regionale per l'assegnazione degli alloggi esistenti al fine di avere, a partire dal 2020, un'unica graduatoria regionale".