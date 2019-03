Courmayeur, Portofino: la bellezza raddoppia tra la Valle e la Liguria

Comunicare la rinascita della Liguria del turismo, pronta a sorprendere tutti come quando inizia la primavera. Ecco l’obiettivo di “Surf the Mountain” un evento originale e unico che va in scena sabato 23 e domenica 24 marzo a Courmayeur. Alla presenza di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, e di Antonio Fosson, Presidente della Giunta, all’ombra delle pendici del Monte Bianco trova compimento il fantastico gemellaggio tra Liguria e Valle d’Aosta, due territori unici per bellezza, che si 'vogliono bene' da sempre, come dimostrano i liguri che vanno a sciare in Valle d’Aosta e i valligiani che si tuffano nel mare blu della Riviera.

Il programma dell’evento è molto ricco e intrigante. Alle 11 alla base di SkyWay Monte Bianco, l’impianto più alto d’Europa, partenza alla volta delle sale meeting che si trovano a 2173 metri nella nuovissima stazione del Pavillon du Mont Fréty, nel cuore della più incredibile e unica funivia del Mondo.Alle 12 conferenza stampa introdotta dal commissario di Agenzia “In Liguria” Pietro Paolo Giampellegrini, con interventi di Giovanni Toti. Presidente della Regione Liguria, Antonio Fosson Presidente della Giunta, Giovanni Berrino, assessore al Turismo Regione Liguria, Matteo Viacava sindaco di Portofino, Laurent Viérin assessore regionale al Turism , Stefano Miserocchi sindaco di Courmayeur e Federica Bieller, presidente di SkyWay Monte Bianco.