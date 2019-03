Buoni fruttiferi postali 1983 come

Oggi 22 marzo alle ore 20.30 presso la sede della CGIL Regionale sita in Via Lino Binel 24 (AO) si terrà una riunione riguardante i possessori di buoni fruttiferi postali datati dal 1983 in poi per portarli a conoscenza delle iniziative che la Federconsumatori Nazionale di concerto con le strutture territoriali intende intraprendere per tutelare le persone che hanno subito notevoli decurtazioni in merito ai tassi d’interesse a suo tempo stabiliti, modificati dal ministero del Tesoro con il Decreto n.148/86.

Sarà fatto anche il punto in merito alla sentenza della Cassazioni sezioni Unite- Numero 3963 del 11-02-2019.Nella stessa riunione sarà anche analizzato un primo giudizio favorevole dell’Arbitro Bancario rispetto ad una procedura avanzata dalla Federconsumatori VDA in merito ai buoni Fruttiferi Postali .