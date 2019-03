In Biblioteca ad Aosta si parla di 'acqua, pensieri e azioni per il futuro'

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua oggi, venerdì 22 marzo, alle ore 21, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta ospita una conferenza sull’acqua dal titolo 'Utile et humile et pretiosa et casta. L’acqua: pensieri e azioni per il futuro', condotta dall’imprenditore e idrosommelier Tullio Trèves e dall’archeologa Leila Colombo.

Tullio Trèves è stato il fondatore nel 1992 della società La Casa di Terra che importa e distribuisce su tutto il territorio italiano materiali e tecnologie eco-sostenibili per la costruzione degli edifici. Nel 2006 fonda l'impresa di costruzioni IO ABITO s.r.l. attiva nella riqualificazione energetica degli edifici. Da oltre 20 anni collabora attivamente nel gruppo di architetti di 'Architettura Organica Vivente' di Milano. Nel 1999 organizza in Valle d'Aosta un Seminario sulle Flow Form con lo scienziato inglese John Wilkes e nel 2000, su licenza dello stesso Wilkes inizia la produzione di Flow Form a Rolo di Reggio Emilia presso la Fondazione Le Madri. Nello stesso anno iniziano le sue ricerche sulle qualità vitali dell'acqua in collaborazione con numerosi laboratori e istituti di ricerca.

Leila Colombo, archeologa, esperta in didattica e divulgazione del patrimonio storico-artistico. Si è formata presso la Facoltà di Lettere Classiche dell’Università degli studi di Milano, approfondendo lo studio dei luoghi di culto nel mondo greco e nell’ambito della protostoria europea.

Dal 2004 al 2015 si è dedicata alla didattica ed alla divulgazione del patrimonio storico e archeologico presso il MAR-Museo Archeologico Regionale della Valle d’Aosta, con ulteriori interventi in questa direzione in ambito museale e nel territorio.

Ha insegnato Lingua e Letteratura italiana e latina presso diversi licei di Milano. Si occupa, inoltre, di ricerca in ambito artistico-letterario.