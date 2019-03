ELEZIONI EUROPEE: COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA PCI

E’ partita anche in Valle d’Aosta la raccolta delle firme per la presentazione delle liste del Partito Comunista Italiano. Saremo presenti ad Aosta - Sabato 23 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle 12:30 saremo in Via Torino (angolo piazza del mercato) - Sabato 23 marzo 2019 dalle ore dalle ore 16:00 alle 19:30 saremo alle Porte Pretoriane.

Potete già firmare le nostre liste al Municipio di Aosta, Aymavilles, Sarre, Villeneuve e Saint-Christophe. Dall’inizio della prossima settimana potrete firmare anche al Municipio Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Nus, Quart, Fenis. Seguite l’elenco aggiornato delle date dei nostri banchetti e dei comuni presso cui firmare sulla pagina Facebook “Pci Vda”. Vi aspettiamo numerosi a firmare. Permettiamo al glorioso Partito Comunista Italiano di partecipare alle Elezioni Europee.

UNA FIRMA PER INIZIARE, POI UN VOTO PER CAMBIA