Francophonie: deux résolutions approuvées par Comité mixte

Réuni les 14 et 15 mars à Delémont, au Canton du Jura, le 18e Comité mixte a approuvé deux résolutions sur l'éducation aux médias électroniques et sur le changement climatique, deux thèmes au coeur des discussions de la session annuelle du Comité de coopération entre le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Canton du Jura. La Vallée d'Aoste était représentée par le vice-président du Conseil Luca Distort et composée par les conseillers Jean-Claude Daudry, Diego Lucianaz et Daria Pulz.



''Une réunion très enrichissante - déclare le vice-président du Conseil de la Vallée, Luca Distort - qui nous a permis de faire le point sur deux thèmes fondamentaux. Avoir adopté une résolution sur le changement climatique le jour même où la jeunesse estudiantine s'est mobilisée dans le monde entier est le témoignage d'une attention des Institutions face à cet argument, conscients comme nous sommes du défi majeur que représente pour nos sociétés modernes, dans le sillon de l'enseignement moral et des valeurs que le groupe Bélier et l'autonomisme valdôtain ont porté de l'avant avec courage''.