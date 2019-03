IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 21 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ NUOVI BALILLA

Ma la domanda che mi sorge sempre più spontanea è come faccia chi usa il nome della Jeune VDA, fondata su principi antifascisti dall'Abbé Trèves, ad accettare di stare seduto in Consiglio vicino a chi si reca orgoglioso al cospetto della fiamma tricolore di Le Pen. Inizio a pensare che l'unica cosa che li unisce sia la voglia di sfruttare "l'effetto Salvini". Chi cita spesso e volentieri E. Chanoux si ricordi che dai fascisti fu trucidato per delazione di un italiano che probabilmente disprezzava i Valdôtains e la VDA. L'Europa sovranista di Le Pen e Salvini non è l'Europa dei popoli dunque #coradzo prendete le distanze e dimostrate di non essere #endrumi e schiavi di un sistema che decide da Milano e Roma, che nulla ha a che vedere con chi ama l'autonomia della Valle d'Aosta! (marco carrel animateur Jeunesse Valdotaine)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.