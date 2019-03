L’Assesseure Chantal Certan a rencontré la délégation africaine de Dakar

Hier après-midi, au palais régional, l’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse Chantal Certan a rencontré le Maire des Parcelles Assainies de la ville de Dakar, Moussa Sy, dans le cadre des jumelages entre écoles et, notamment, entre les écoles primaires du chef-lieu de Charvensod et celles de l’unité 13 des Parcelles Assainies de Dakar.

Ce jumelage est né de la volonté d’utiliser la langue française comme base pour de nouveaux échanges interculturels fondés sur le dialogue et le partage, qui se développeront dans le cadre d’un futur projet. Une vidéo sera réalisée afin de présenter l’école primaire de Charvensod, avec son enseignante Patrizia Bérard, aux élèves des Parcelles Assainies de Dakar et vice versa. En outre, l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste travaillera directement avec les enseignants de l’école des Parcelles Assainies 13 par l’intermédiaire de l’enseignante Pape Ndour Mbodj, afin de peaufiner les aspects pratiques de ce projet.

L’Assesseure Certan a salué la délégation africaine, composée de Moussa Sy et de Babacar Diakhate, au nom du Président de la Région, Antonio Fosson et de tout le Gouvernement, et a déclaré : "il est important de partir des enfants dans un moment social difficile. Qu’est que cela signifie “être citoyens du monde” en 2019 ? Il y a des différences substantielles entre les enfants valdôtains et les enfants sénégalais, mais il y a aussi beaucoup de similitudes qui les unissent : de la langue à l’école et au désir de découvrir d’autres peuples, d’autres usages et d’autres cultures. Ce sera un parcours stimulant, de croissance et de développement du sens civique et de l’acceptation des autres".