Il magico villaggio di Chemp raccontato a Palazzo regionale

Si parlerà nuovamente di Chemp, villaggio d’arte nel comune di Perloz, venerdì 22 marzo alle ore 20,30 nel salone del Palazzo regionale ad Aosta. La presentazione del libro “Chemp, un sogno portato dal vento”, la cui prefazione è stata redatta da Paolo Cognetti, offrirà l’occasione per scoprire la magia di questo villaggio affacciato sulla bassa valle del Lys che conserva un’architettura rurale degna di nota.

Attraverso immagini e parole il libro trasmette le emozioni che Chemp infonde a chi lo visita e lo scopre. Un villaggio incantevole che regala suggestioni ogni volta diverse. Ma il libro è solo un tassello di un progetto più ambizioso, volto ad aiutare un grande uomo a realizzare un sogno. In stato di abbandono per anni, questo villaggio è in parte rinato grazie al “sogno portato dal vento” dello scultore Angelo Giuseppe Bettoni, conosciuto come “Pino” che è riuscito a realizzare negli anni un caratteristico museo a cielo aperto dove è possibile ammirare le sue opere e quelle di altri artisti che hanno generosamente contribuito all’iniziativa.

L'impegno e la dedizione di Pino e il fascino di questo luogo attirano sempre più la curiosità e l’attenzione degli amanti della montagna e delle cose semplici legate alla vita e ai valori di un tempo.

I proventi del libro sono devoluti interamente all’Associazione di volontariato “Amici di Chemp”, sorta per valorizzare il villaggio e diffonderne la conoscenza. Grazie alla proiezione di filmati e fotografie, agli interventi degli autori e dello scultore Pino Bettoni in primis, la serata promette emozioni e sorprese. L’architetto Danilo Marco descriverà l’architettura di Chemp e di come l’intervento umano e le attività rurali hanno plasmato il territorio circostante.

Il fotografo Enrico Romanzi racconterà Chemp attraverso immagini e video ed illustrerà le finalità dell’Associazione “Amici di Chemp”. Gli interventi saranno intercalati dalle poesie di Umberto Druschovic per riflettere sulla vita del villaggio e dare voce agli abitanti di un tempo che hanno lavorato con fatica per strappare il pane da una terra bella ma spesso avara. Il libro è illustrato anche con i disegni di Enrichetta Jorrioz, attenta interprete dei dettagli che si nascondono tra le pietre del villaggio, e riporta dettagliatamente tutte le informazioni utili per raggiungere l’abitato a piedi o in auto, a cura di Sergio Enrico.

La serata è organizzata su iniziativa dell’Associazione L’Agrou in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Amici di Chemp” con il patrocinio del Consiglio Regionale e del Comune di Perloz.

Per ulteriori informazioni sul villaggio e sull’Associazione “Amici di Chemp”: www.chemp.eu https://www.facebook.com/amicidichemp