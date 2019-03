Antenna Sylvenoire, Tar boccia ricorso 16 residenti Aymavilles

Il Tar ha bocciato il ricorso di 16 cittadini contro l'autorizzazione per la costruzione di un'antenna di radio telecomunicazioni alle porte del Parco nazionale del Gran Paradiso, alta 30 metri e distante 50 dalle prime abitazioni di Sylvenoire ad Aymavilles. Il via libera dello Sportello unico degli enti locali alla società Galata spa era arrivato il 12 marzo del 2018.

Un impianto simile è un'"opera di urbanizzazione primaria la cui realizzazione sul territorio comunale non può essere impedita se non per giustificate ragioni di tipo tecnico e/o di interesse pubblico", scrive il Tar. L'opera ha avuto parere positivo da Comune, Dipartimento regionale Programmazione risorse idriche e territoriali, assessorato Agricoltura e risorse naturali e, dopo una revisione con "misure mitigatorie", anche dall'Ente parco. Quanto agli aspetti "della salubrità fisica e dell'ambiente è necessario far presente che il parere Arpa deve intervenire" al "momento in cui si darà vita all'emissione delle onde elettromagnetiche".



L'impatto dell'antenna, a quota di 1.351 metri, è mitigato dal "contesto boschivo, caratterizzato da folta vegetazione e da alberi di alto fusto", scrivono i giudici del Tar della Valle d'Aosta nella sentenza. Il Comune di Ayamavilles e l'Ente parco si erano costituiti in giudizio contro i ricorrenti.