Approvato disegno di legge che modifica legge di stabilità regionale 2019-2021

Con 18 voti a favore (Uv, Uvp, Alpe, Sa, GM, Adu-VdA) e 14 astensioni (Lega VdA, M5S, Mouv', Rc-Ac), il Consiglio Valle ha approvato un disegno di legge che modifica la legge di stabilità regionale per il triennio 2019-2021 e che contiene altre disposizioni urgenti.

Il provvedimento, inizialmente depositato dalla Giunta il 16 gennaio scorso, è stato rielaborato nel corso della discussione in seconda Commissione consiliare 'Affari generali', la quale ha predisposto un nuovo testo che è stato illustrato all'Aula dal Presidente Pierluigi Marquis (Sa): "L'intervento normativo si è reso necessario per correggere un errore materiale contenuto nell'articolo 6, laddove si disciplina il limite della spesa per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2019. L'articolo 1 prevede quindi che il limite della spesa per tali assunzioni da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali sia individuato con riferimento alla spesa corrispondente alle unità di personale cessate dal servizio nel 2018 e introduce anche per la Regione, come già avviene per gli Enti locali, il riferimento per quelle che cesseranno dal servizio nel 2019, con conseguente ampliamento delle facoltà assunzionali".

"Nel corso dell'esame in Commissione - ha aggiunto Marquis -, sono stati introdotti ulteriori emendamenti. Il primo concerne il differimento del termine di durata in essere delle particolari posizioni organizzative fino al 30 giugno 2019; gli altri, accogliendo alcune proposte del Consiglio permanente degli Enti locali, riguardano le facoltà assunzionali degli Enti locali nel 2019 e nel triennio 2019-2021".

Il Capogruppo dell'Uvp, Jean-Claude Daudry, ha osservato: "Un piccolo refuso ha dato la possibilità di audire i rappresentanti degli Enti locali e adottare misure che, seppur di portata limitata, sono importanti per chi opera sul territorio. I Comuni sono il tassello più importante della nostra autonomia, sono a servizio dei cittadini; a maggior ragione, la possibilità di disporre di un numero congruo di persone all'interno delle piante organiche è fondamentale. Non dimentichiamo che, accanto al rapporto tra cittadini e amministratori, quello tra cittadini e dipendenti comunali concorre a fornire le risposte più efficaci e ad alimentare lo spirito di comunità".

Dal canto suo Il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, ha precisato: "Queste modifiche sono importanti, ma parziali, in attesa della revisione organica generale della disciplina sul pubblico impiego che, mi auguro, ci troverà a breve a lavorare in maniera condivisa".

Il Consigliere Stefano Aggravi ha motivato il voto di astensione del gruppo Lega VdA "in linea con la posizione assunta già in Commissione. Ci aspetta un approfondimento della tematica dei concorsi, del fabbisogno di risorse per gli Enti locali. Un lavoro che potrà sfociare in una proposta più coesa e articolata per rispondere alle necessità anche dei Comuni più piccoli, ma soprattutto mantenere l'equilibrio di spesa complessivo, atteso che le uscite sono sempre tante, ma le risorse al bilancio restano limitate".

Il Vicecapogruppo UV, Luca Bianchi , ringraziando il Cpel "per il lavoro svolto in pochissimi giorni", ha rimarcato: "È un argomento estremamente rilevante, con questa modifica non diamo una risposta a 360 gradi, ma intendiamo procedere ai dovuti approfondimenti normativi. Continueremo il lavoro sulla disciplina dei concorsi e della mobilità".