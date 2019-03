Aosta: Al via traslochi gratuiti per inquilini bisognosi nuovi alloggi Erp

In corso le operazioni di trasloco (cliccare sull'immagine per avviare la minigallery)

Sono iniziate oggi, dal 'grattacielo alto' al nuovo complesso Erp del 'Contratto di quartiere I' in via Elter le operazioni di trasloco eseguite gratuitamente per le sei famiglie più bisognosi assegnatarie degli alloggi

Sono svolte dal Comune in collaborazione tra la Caritas e la fondazione Abri attraverso la cooperativa sociale 'Mont Fallère' del consorzio Trait d’Union.

Una squadra di cinque persone sarà impegnata per 28 giorni lavorativi seguendo tutte le fasi del trasloco, dallo smontaggio al trasporto al rimontaggio del mobilio, compresi l’eventuale aiuto alla preparazione dei cartoni con gli effetti personali e il loro trasporto.

I sei nuclei sono stati individuati sulla base di parametri quali il reddito, eventuali disabilità tra i familiari, la presenza di figli minori e l’assenza di una rete familiare capace di fornire supporto per le operazioni di spostamento nei nuovi alloggi.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale per il tramite dell’assessorato alle Politiche sociali. "Ringraziando ancora una volta le associazioni per la loro adesione – afferma l’assessore Luca Girasole – vorrei ricordare che le stesse si sono dette disponibili ad aiutare nel trasloco anche altre famiglie in difficoltà qualora le operazioni per i primi sei nuclei si concludessero in tempi più rapidi rispetto a quanto previsto".