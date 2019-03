ComplicidadesTango & Flamenco, le ispirazioni del tango e del flamen-co

L’accostamento di tango e flamenco, la cifra di que-sta produzione, non implica la sintesi di due discipline diverse sebbene affini, quanto invece il gesto poetico che scaturisce dall’incontro delle due. Una dialettica che, a partire dall’investigazione del rap-porto tra il linguaggio della musica e quello del movimento, gioca su una tensione tra le parti esercitata fino al punto d’equilibrio in cui nessuna delle due si snaturi.

Una costruzione in cui si dispiega una relazione plastica e sonora; un fondale su cui la presenza delle tecniche miste che animano la composizione non impedisce di cogliere le note pure ed essenziali delle parti di cui si compone. Nell’aprile 2018 Pilar Alvarez e Claudio Hoffmann, su invito del Teatro Bolshoi, hanno creato South, una coreografia di tango per alcuni primi ballerini e solisti del Bolshoi Ballet, inserita nella serata contemporanea del Bolshoi A play for Him.

Complicidades è un viaggio musicale, coreografico e visivo in cui le ispirazioni del tango e del flamenco si compenetrano tra di loro.

Il risultato è un mix di questi affascinanti universi in costante evoluzione, che fanno parte del patrimonio culturale di Argentina e Spagna da cui trasmigrano in ogni angolo del mondo.

ComplicidadesTango & Flamenco

Alvarez Claudio Hoffmann

Amador Rojas

bailaor flamenco

Inma “La Carbonera”

cantaora

Pilar Alvarez

bailarina di tango

Claudio Hoffmann

bailarìn di tango

Juan Esteban Cuacci

pianoforte

Marcelo Mercadante

bandoneón

Compañia Tango Metropolis

in collaborazione con

Duetto 2000 Roma

