L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - De Vito (M5S) arrestato per corruzione. Marsala, Nicoletta di 25 anni trovata morta nei campi, due fermi per omicidio

La Stampa – Tangenti per lo stadio della Roma, arrestato il presidente M5S dell'Assemblea capitolina. Sbarcati i 49 migranti, sequestrata la nave

La Repubblica - Tangenti stadio Roma, arrestato Marcello de Vito, presidente M5S Assemblea capitolina

Il Sole 24Ore – Arrestato De Vito (M5S) per corruzione e tangenti. A terra i 49 migranti, la polizia sequestra la nave della Ong

Il Fatto Quotidiano - Arrestato il president dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito per corruzione

La Gazzetta dello Sport - Il derby all'Inter, cade la Juve per la prima volta in campionato, in zona retrocessione sfida aperta per la terzultima

Gazzettamatin.it - Amianto, al via la bonifica all'autolavaggio Pansera di Aosta

Aostasera.it – Lettere di garanzia, dopo Regione e banche il pm sente il Casino

Aostaoggi.it - Idroelettrico, approvata una mozione in Consiglio regionale



Aostanews24.it - Aosta, per i tecnici del CSC il palazzo è stabile