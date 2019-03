Legambiente porta a Maison&loisir la mostra MaINN sui materiali sostenibili

Legambiente consolida la collaborazione con Maison&loisir e propone al Salone dell'Abitare di Aosta dal 24 al 28 aprile la mostra MaINN sui materiali innovativi e sostenibili.

L'esposizione è la diretta conseguenza del progetto MaINN, una libreria online sui materiali da costruzione, esaminati sotto il profilo della salute per le persone, della provenienza da riciclo e delle caratteristiche innovative. L'elenco è ampio e comprende prodotti come listelli di bambù, vernici naturali e laterizi in terracotta, tutti caratterizzati, sottolinea Legambiente in una nota, "dal pregio di migliorare le prestazioni energetiche o di confort abitativo delle strutture, ma anche di essere più sostenibili nel loro ciclo di vita rispetto ai materiali più tradizionali".

La mostra MaINN ripercorre questi concetti per "raccontare quanto offre oggi il mercato in tema di edilizia e sostenibilità, e orientare i consumatori verso una scelta consapevole all'acquisto". Uno strumento concreto per "tenere assieme la lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico con quella di rendere finalmente sicure le case in cui viviamo, con una drastica riduzione dei consumi energetici e delle bollette".

La mostra sarà visitabile nei giorni di apertura di Maison&loisir, da mercoledì 24 a domenica 28 aprile, all'Area Espace Aosta, con ingresso libero. Infowww.maisonloisir.it.