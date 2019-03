Giuseppe Villani confermato direttore Inail sino al 2022

A conferma dell'importante lavoro svolto dalla prima nomina nel 2016, il Direttore generale dell'Inail Giuseppe Lucibello ha conferito a Giuseppe Villani l’incarico di Direttore della sede regionale valdostana dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro per un ulteriore triennio a decorrere dall'1 aprile.

Tra le diverse iniziative dell'Inail VdA, ultima in ordine di tempo (dicembre 2018) è il protocollo di intesa con la procura di Aostaa sulle informazioni legate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Dati che ora in poi saranno trasmessi in tempo reale per via telematica tra i due enti per un migliore e rapido utilizzo.