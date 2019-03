Trattamenti in fioritura per la salvaguardia delle api

Visto l’approssimarsi del periodo di fioritura delle colture frutticole, l’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta ricorda che dall’apertura del fiore alla caduta dei petali è severamente vietato l’utilizzo di antiparassitari tossici per le api ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n.313 e della legge regionale 56/1982.

Solo all’instaurarsi di particolari condizioni climatiche e fitopatologiche favorevoli alle malattie fungine è possibile intervenire durante la fioritura con prodotti fungicidi (deroga concessa con decreto n. 1 dell’Assessore competente in materia di agricoltura in data 19 marzo 2019).

Tali interventi in fioritura possono essere eseguiti, in caso di pericolo di infezione, a seguito di specifici avvisi della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari pubblicati sul sito www.regione.vda.it/agricoltura sezione servizi fitosanitari. I prodotti utilizzabili dovranno essere scelti tra quelli indicati negli avvisi stessi in quanto già selezionati tra i più rispettosi nei confronti dei pronubi. Nel periodo della fioritura è consentito, inoltre, trattare con fitoregolatori (es. diradanti), ma solo se in etichetta è previsto l’impiego su fiore.

Resta il divieto assoluto di trattare gli alberi fioriti con altri fitofarmaci quali insetticidi, acaricidi, diserbanti e disseccanti che sono nocivi o mortali nei confronti degli insetti impollinatori e, in particolare, delle api, patrimonio prezioso per la qualità dell’ambiente e fondamentali per l’ottenimento di produzioni frutticole abbondanti e di qualità.

È obbligatorio, inoltre, sfalciare le erbe spontanee fiorite presenti sotto chioma di piante arboree e arbustive prima di qualsiasi trattamento con insetticidi, acaricidi, diserbanti, disseccanti o altri prodotti tossici per le api. Questa pratica deve essere applicata durante tutta la stagione vegetativa.

Si ricorda, inoltre, che occorre rispettare rigorosamente le indicazioni contenute sull’etichetta dei prodotti e che è vietato trattare in presenza di vento per evitare fenomeni di deriva e che tutti gli interventi con fitofarmaci devono avvenire nelle ore di minor volo delle api (mattino presto e sera tardi) e, ove possibile, evitare miscele di insetticidi e fungicidi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli Uffici servizi fitosanitari (tel. 0165.275405 –275401) e apicoltura (tel. 0165.275298) dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, in località La Maladière – Rue de la Maladière, 39, a Saint-Christophe.