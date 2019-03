L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - L'Onda Verde, milioni di giovani nelle piazze per il clima. Nuova Zelanda, strage in due moschee, quaranta morti; in azione quattro killer

La Stampa – Speranza Verde, se la piazza non è populista. Odio suprematista, il virus dell'uomo bianco. Mistero dell'olgettina uccisa a Milano con sostanze radioattive

La Repubblica - Milioni di studenti in piazza in tutto il mondo per il clima. Nuova Zelanda, attacco in due moschee, bilancio 40 morti, sui caricatori i nomi di terroristi, anche quello di Luca Traini

Il Sole 24Ore – Il clima salvato dai giovani di Greta. Nuova Zelanda, spari in due moschee, bilancio a 40 morti. Cambiamento climatico: gli effetti sul mondo di tsunami, incendi e inondazioni

Il Fatto Quotidiano - Zero pioggia e inverno caldo, il Po è già in crisi e nel Delta risale l'acqua dal mare

La Gazzetta dello Sport - Il derby all'Inter, cade la Juve per la prima volta in campionato, in zona retrocessione sfida aperta per la terzultima

Gazzettamatin.it - Siccità e vento, in Valle d'Aosta decretato il grave pericolo d'incendio boscivo

Aostasera.it – Rogo allo chalet di Gignod, non esclusa l'ipotesi dolosa

Aostaoggi.it - Aosta, visite gratuite per la settimana della prevenzione oncologica



Aostanews24.it - Sessione pomeridiana Commissione speciale quotazione in Borsa Cva