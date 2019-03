PAPA: Contro la piaga della corruzione

«L’importante ruolo che la magistratura contabile riveste per la collettività, in particolare nella lotta incessante alla corruzione», che «è una delle piaghe più laceranti del tessuto sociale», è stato rimarcato dal Papa nel discorso ai funzionari della Corte di Conti italiana, ricevuti a mezzogiorno di lunedì 18 marzo nell’Aula Paolo VI.Denunciando il cancro delle pratiche corruttive che «con l’illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà» impoveriscono «tutti, togliendo fiducia, trasparenza e affidabilità all’intero sistema», il Pontefice ha sottolineato come esse avviliscano «la dignità dell’individuo», frantumando «tutti gli ideali buoni e belli».

Ecco perché, ha aggiunto, se «la società nel suo insieme è chiamata a impegnarsi concretamente per contrastare» questa piaga «nelle sue varie forme», a maggior ragione «la Corte dei Conti, nell’esercizio dei controlli sulla gestione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, rappresenta un valido strumento per prevenire e colpire l’illegalità e gli abusi» e al contempo «può indicare gli strumenti per superare inefficienze e storture».

Da qui l’esortazione rivolta dal Papa ai magistrati della Corte a esercitare la funzione di «controllo rigoroso delle spese» pubbliche al fine di «frenare la tentazione di gestire le risorse in modo non oculato e a fini clientelari».In mattinata il Pontefice aveva anche ricevuto i rappresentanti della famiglia religiosa camilliana.

E il giorno prima, domenica 17, aveva ricordato «le vittime dell’orribile attentato contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda», avvenuto venerdì 15, chiedendo ai fedeli presenti in piazza San Pietro di pregare «per i nostri fratelli musulmani che sono stati uccisi». Nell’assicurare la propria preghiera «per i morti e i feriti e i loro familiari», il Pontefice si è detto «vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità», invocando «gesti di pace per contrastare l’odio e la violenza».

Un appello rilanciato sui social media dall’account @Pontifex.