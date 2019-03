En face du Palais régional flotte le drapeau de l’OIF pour fêter la Journée internationale de la Francophonie

Chaque année, le 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la Francophonie: les 300 millions de francophones dans le monde fêtent leur langue en partage et la diversité de la Francophonie. La Vallée d’Aoste également fête la Journée internationale de la Francophonie: jusqu’au lundi 25 mars prochain, le drapeau de l’OIF - l’Organisation internationale de la Francophonie flottera sur le mât en face du Palais régional, aux côtés de celui de l’Europe, de l’Italie et de la Vallée d’Aoste.

Pour célébrer la Francophonie, notre Région organise un riche calendrier d’initiatives destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés : ce moment de festivités francophones est l’occasion de souligner notre identité culturelle, nos racines et notre histoire. En même temps, cette journée nous rappelle que la Vallée d’Aoste fait partie d’un monde fondé sur le partage d’une même langue, facilitatrice d’échanges solidaires et génératrice d’enrichissement mutuel – souligne le Président de la Région Antonio Fosson.

A’ partir d’aujourd’hui, dans le cadre des Journées de la Francophonie, les initiatives organisées seront les suivantes :

Mercredi 20 mars

15h – Projection du film d’animation « Louise en hiver »

Bibliothèque régionale, Aoste

18h30 et 22h30 – Projection du film « Le Brio »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

16h et 20h15 – Projection du film « L’apparition »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

21h – « Faisons un rêve » de Sacha Guitry

Théâtre Splendor, Aoste

Jeudi 21 mars

17h30 – L’heure du conte, proposée par Federica

Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste

Vendredi 22 mars

17h30 – L’histoire dans les rues – Le quartier Cogne

Place de la République, Aoste

Samedi 23 mars

10h30 à 12h00 – Atelier d’écriture ludique

Bibliothèque régionale, Aoste

17h – Remise des prix du concours « Abbé Trèves »

Bibliothèque régionale, Aoste

Dimanche 24 mars

14h30 – Visite guidée au Musée des Fortifications et des Frontières

Fort de Bard

Lundi 25 mars

17h00 – Remise du Prix littéraire René Willien

Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, Aoste

Pour le programme complet, cliquez ici:

appweb.regione.vda.it/<wbr></wbr>dbweb/Comunicati.nsf/<wbr></wbr>ElencoNotizie_ita/<wbr></wbr>B713E741ADCFA87CC12583A200438B<wbr></wbr>14;