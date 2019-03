Si ribalta con l'auto, donna ferita

Intervento del 118 questa mattina alle 11,30 sulla Strada statale 26, nel tratto tra Sarre e Saint-Pierre, in prossimità della rotatoria verso la strada di Cogne per un incidente stradale autonomo.

La conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che si è girato su una fiancata.

La donna è stata ricoverata in Pronto soccorso, in fase diagnostica. Illeso il passeggero, che non ha avuto bisogno di intervento sanitario.