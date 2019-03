Sette imprese valdostane premiate per competitività e primato di bilancio

Sono sette le azende valdostane tra le 53 imprese più competitive e primatiste di bilancio di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a cui giovedì 21 marzo a Torino a 'La Centrale' saranno assegnati riconoscimenti in base all’inchiesta giornalistica realizzata dal nuovo periodico nazionale 'Industria Felix Magazine', diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio Studi di Cerved Group Spa.

Le imprese valdostane premiate sono Aosta gas srl; Engineering D.Hub spa; Funivie Monte Bianco spa; Hotel Bellevue Cogne srl; Nuova Auto Alpina srl; Technos Medica srl e Thermoplay spa.

Cerved Group, la data driven company italiana e una delle principali agenzie di rating in Europa, ha analizzato i bilanci dell’anno 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) di poco più di 8.300 società di capitali con sede legale in Piemonte e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 28,6 miliardi di euro, di circa 2.200 società con sede legale in Liguria e fatturati/ricavi tra i 2 milioni e i 3,7 miliardi di euro, di circa 550 società con sede legale in Valle d’Aosta e fatturati/ricavi compresi tra 500mila e 852 milioni di euro.

"I bilanci del 2017, sulla base dei quali premiamo le migliori imprese di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, indicano che è stato un anno particolarmente positivo soprattutto per le pmi piemontesi, che hanno accresciuto il fatturato a tassi record nell’ultimo decennio (+5,7% tra 2017 e 2016) e sono tornate a livelli di redditività vicini a quelli pre-crisi (Roe a 11,8%)" dichiara Valerio Momoni, direttore Marketing e Business development di Cerved Group Spa, che aggiunge: "D’altra parte alcuni indicatori più sensibili alla congiuntura, come le chiusure volontarie d’impresa e i ritardi dei pagamenti, evidenziano nell’ultima parte del 2018 segnali di rallentamento o di inversione di tendenza". Tra gli altri interverranno alla consegna dei riconoscimenti il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino; l’assessore alle Attività produttive del Comune di Torino, Alberto Sacco; il presidente dell’Unione Industriale Torino Dario Gallina; il presidente della Piccola Industria di Confindustria Piemonte Gabriella Marchioni Bocca; il responsabile dell’Ufficio studi di Cerved Guido Romano; il Regional manager e il Private banker di Banca Mediolanum Pierpaolo Zoppi e Francesco Mecca; il dirigente del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese della Regione Puglia Claudia Claudi; il portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix Filippo Liverini (Confindustria); il presidente del Consorzio Sfera Michele Chieffi e l’amministratore di Natulia Alfonso Ricciardelli.

La giornata si aprirà con un convegno organizzato in collaborazione con Uit e Cerved dal titolo “Accelerare la crescita delle pmi”.

La tappa inaugurale di Industria Felix 2019 si è svolta il 5 marzo scorso a Milano, con le conclusioni del presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia.