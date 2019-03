BRUCIARE IL FUTURO

Purtroppo l’incendio della struttura alle porte di Gignod non ha distrutto soltanto un “bar-punto di informazioni”, come riportato da molte testate locali (e qui si aprirebbe, ancora una volta, una riflessione sul ruolo degli organi di informazione valdostani che usano spesso il copia-incolla piuttosto che approfondire i temi ....), ma un “progetto di sviluppo locale”.

Fortemente voluto, agli inizi degli anni 2000, dalla Comunità Montana del Grand Combin che aveva inserito quella struttura all’interno del progetto “Les Portes du Grand-Saint-Bernard”. Una iniziativa transfrontaliera che doveva favorire le attività di promozione e informazione turistica dei due versanti attorno al Gran San Bernardo.

L’idea nasce nel 2002 dagli amministratori della regione di Martigny che poi coinvolgono quelli del Grand Combin. Obiettivo: costruire due “porte” (una nei pressi di Sembrancher e una lì dove è oggi bruciato il punto informazioni). Dovevano diventare la vetrina dei due territori. Promuovere agricoltura, beni culturali, offerte per lo svago e le eccellenze dei 33 comuni che avevano aderito al progetto. La sfida è stimolante, ma non facile. Durante il percorso vengono a mancare alcuni punti fermi. Sul versante svizzero si rinuncia a costruire la Porte du Valais. Nella Comunità del Grand-Combin operatori ed amministratori ci credono.

Si prosegue. Si intensificano gli incontri. Alla fine il progetto nasce (non senza discussioni anche accese). Il terreno viene trovato grazie ad un accordo con l’Anas. L’edificio sarà una piccola costruzione prefabbricata in legno rispettoso del luogo e del contesto. Nel 2006/2007 viene inaugurato. Ma i problemi non sono finiti. Gestito, inizialmente, dagli operatori dei Consorzi Turistici locali, piano-piano vede venire meno al suo obiettivo iniziale. I costi prevalgono sui ricavi. I fondi pubblici spariscono e bisogna mettersi sul mercato per far sopravvivere questa struttura in via autonoma (o quasi). Da qui le difficoltà di gestione. I cambi di operatori.

E, adesso, le fiamme che distruggono non solo una struttura, ma probabilmente un sogno. Un progetto che doveva rappresentare l’intera Comunità turisticamente già messa in crisi dall’abolizione (qualche anno fa) dell’Azienda di Promozione e Informazione Turistica. Un organismo nato alla metà degli anni ’90 che aveva saputo coagulare attorno a se interessi ed operatori dando una immagine dinamica del comprensorio.

Poi l’accentramento di molti servizi turistici all’Office, con la Riforma del Turismo, aveva gradualmente spento tante iniziative locali. E adesso? Adesso non è bruciato solo un “bar-informazioni”, al di la delle cause che hanno originato questo incendio (dolose o naturali), è un progetto che va in fumo e con lui, forse, anche, il futuro turistico coordinato per l’area del Gran-Combin.