Aosta: Apprezzate le ringhiere al posto dei jersey all'Arco d'Augusto

"Finalmente sono stati eliminati quei parallellepipedi di plastica stile 'pista go kart'; se vogliono davvero restituire piazza Arco d'Augusto alla popolazione, lo facciano per bene...".

E' uno dei commenti, quasi tutti positivi, postati sui social in merito alla sostituzione, da parte del Comune di Aosta, dei new jersey che delimitano la semipedonalizzazione in piazza Arco d'Augusto con più armoniche ringhiere in metallo (simili ad altre piazzate in città ndr) sicuramente degne della qualifica di 'arredo urbano'.

"La scelta delle ringhiere è stata concordata con la Soprintendenza regionale ai Beni monumentali - ha spiegato l’assessore comunale alla Mobilità, Andrea Edoardo Paron – dapprima abbiamo 'chiuso' l'area vicino alle scuole, poi proseguiremo immediatamente con la parte verso via Sant'Anselmo. Infine piazzeremo le sedute poi i dissuasori 'a campana', che saranno utilizzati anche in via Losabba e piazza Giovanni XXIII".

La posa delle prime ringhiere ha richiesto due giorni e si è svolta senza intoppi.