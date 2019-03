Proseguono i lavori di risanamento pavimentazione lungo la statale 26 a Montjovet, Saint Vincent e Chatillon

Anas ha ripreso, in seguito allo stop invernale, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo le statali della Valle d’Aosta. In particolare, sono in corso gli interventi lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta” nei territori comunali di Montjovet, Saint Vincent e Chatillon.

Per consentire lo sviluppo di tutte le attività previste, del valore complessivo di 1,4 milioni di euro, in corrispondenza dell’area di cantiere è stato istituito il senso unico alternato. L’ultimazione degli interventi è prevista entro la prima metà del mese di aprile.

I tecnici Anas hanno inoltre già programmato ulteriori interventi che saranno avviati nelle prossime settimane e che consentiranno il risanamento della pavimentazione anche fra i comuni di Nus e Quart, per un valore complessivo dei lavori di 2,2 milioni di euro. Infine, saranno effettuati interventi di ripristino, per un investimento di 600 mila euro, a Saint Pierre e Villeneuve, a completamento dei lavori già avviati alla fine del 2018.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.