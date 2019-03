Adhèsion au projets pour école Kamilala et Green Seed

La Région Vallée d'Aoste a adhéré au réseau Kamilala et à 'Green Seed'. A cet effet Le Gouvernement régional a approuvé la participation de l'assessorat de l'Éducation, en tant que partenaire, aux projets Erasmus Plus action K2.



Kamilala est un réseau mondial d'acteurs amoureux des kamishibaïs et engagés pour une école inclusive et ouverte sur le monde. Ce projet, qui soutient les pratiques de classe équitables en valorisant l'ensemble du répertoire linguistique et culturel des élèves, implique les universités de Aveiro (Portugal), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis - Eidikos Logariasmos Kondilion Erevnas (Grèce), Paris 8 (France) ainsi que l'association française 'D'Une Langue à L'Autre' (Dulala) (chef de file)



'Green Seed'se propose de sauvegarder les écoles de montagne et des petites îles à travers la valorisation de la culture traditionnelle et de l'environnement et la création d'un Réseau européen d'écoles de montagne et des petites îles.