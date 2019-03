Nuovo contratto per supporto tecnico Responsabili cantieri edili e forestali

La Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con la Società di Servizi Valle d’Aosta Spa per la fornitura all’Amministrazione regionale del servizio di supporto tecnico e amministrativo ai Responsabili dei Procedimenti (RUP) e di supporto tecnico alla progettazione e alla direzione lavori nell’ambito degli interventi previsti nel Piano lavori 2019/2021.

"Il Piano si articola in interventi - si legge in una nota della Regione - attivati in amministrazione con personale idraulico-forestale a tempo determinato e a tempo indeterminato. Considerato l’elevato numero di attività programmate e al fine di garantire l’avvio del Piano e la gestione dei cantieri, si è ritenuto necessario affidare un servizio di supporto sia tecnico sia amministrativo ai RUP, nonché un supporto tecnico ai progettisti e ai direttori dei lavori".

È stata quindi interpellata la Società di Servizi spa che ha accettato di fornire il servizio di supporto richiesto dal Dipartimento per un importo di 761 mila euro.

Il servizio di supporto sarà prestato da personale assunto dalla Società di Servizi in esito a due procedure pubbliche di selezione, per titoli e per esami , per la creazione di due graduatorie utili per l’assunzione di addetti a tempo pieno e a tempo parziale, sia determinato che indeterminato nei profili professionali di impiegato tecnico e di impiegato amministrativo.

Da queste due graduatorie, a partire da questa settimana, sarà individuato il personale necessario a garantire il servizio di supporto agli uffici del Dipartimento Risorse naturali fino al 31 dicembre 2019.

Peraltro, la scelta di usufruire di tale servizio di supporto fino al termine dell’anno è stata fatta nell’ottica di garantire in tempo utile la preparazione delle attività da avviare nel 2020, ciò che permetterà di anticipare, rispetto a quest’anno, l’avvio delle nuove progettazioni, così come delle assunzioni degli operai.

Di conseguenza anche i cantieri forestali 2020 potranno essere aperti molto in anticipo rispetto agli anni scorsi.