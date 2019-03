Adava e assessore al Turismo concordi nell'urgenza di un Ente unico del turismo

Confronto oggi nella sede dell’Adava, l’associazione valdostana degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta, tra l'assessore al Turismo, Laurent Viérin e il direttivo dell’associazione presieduto da Filippo Gérard.

Lo stesso Gerard ha aperto i lavori riportando all’assessore le istanze della categoria: "Per quanto riguarda le locazioni turistiche brevi - ha sottolineato - le nuove forme di ospitalità sono un’opportunità e una risorsa importanti per il sistema turistico regionale, ma bisognerebbe che venissero regolamentate, affinché tutti lavorino ad armi pari. È poi necessario modificare l’attuale modello di determinazione degli importi dell’imposta di soggiorno, che dovrebbe essere estesa anche alle locazioni turistiche brevi da parte di privati, passando dal meccanismo legato alla media della dichiarazione tariffaria alla classificazione a stelle".

Infine, in vista della prossima riforma dell’Office régional du Tourisme e del probabile finanziamento di alcune sue future attività con una parte di gettito dell’imposta di soggiorno, "riteniamo importante - ha detto Gerard - non sottrarre risorse economiche alle Amministrazioni comunali che utilizzano tale tributo in maniera coerente con i principi enucleati nello stesso spirito della norma". L’assessore Viérin dal canto suo ha fornito una panoramica delle attività che l’assessorato ha messo in campo in questi mesi e che sta portando avanti.

"A breve presenteremo il Disegno di legge di riforma del Turismo valdostano che porterà alla nascita dell’Ente unico di promozione turistica - ha precisato l'assessore - braccio operativo che metterà in campo strategie di studio dei mercati, promozione e marketing del prodotto Valle d’Aosta nel suo insieme, razionalizzazione e coordinamento delle manifestazioni e che comprenderà anche un comitato grandi eventi con l’obiettivo di coordinare e promuovere in modo univoco le manifestazioni attraverso un’agenda unica degli eventi.

La riorganizzazione prevede la separazione di funzioni tra Amministrazione regionale ed Ente strumentale, con la prima che si occuperà della strategia di sviluppo e di marketing oltre che del controllo e dell’analisi dei risultati e il secondo che interverrà nella strategia di promozione e comunicazione e nell’attuazione delle campagne e delle iniziative promozionali a sostegno di tutte le componenti dell’offerta.

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per parlare del Disegno di legge sulle locazioni turistiche brevi.

"Il testo del Disegno di legge propedeutico alla regolamentazione degli affitti brevi è pronto da tempo – ha spiegato l’assessore Viérin – e si era fermato per seguire l’evoluzione del dibattito a livello nazionale, dove diverse Regioni hanno normato il settore. Si tratta ora di riaprire il tavolo di confronto e coinvolgere tutti gli attori interessati e procedere poi con l’iter legislativo attraverso il confronto di tutte le parti in causa".