Aosta: Due vie chiuse oggi e domani per lavori urgenti

Importanti lavori di scavo in vista di successivi allacciamenti alla rete del gas metano hano imposto urgenti modifiche temporanee alla circolazione in diverse vie di Aosta.



In particolare, via Abbé Trèves è chiusa al transito il 18 e 19 marzo, dalle ore 8,45 alle ore 17. Sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada all'altezza del civico n.4. Sarà consentito il transito ai residenti in via Abbé Trèves, sino al civico n. 4, e ai residenti di via Abbé Henry titolari di posto auto all’interno dei passi carrabili, con obbligo di uscita su viale della Pace.



Martedì 19 e mercoledì 20 marzo, invece, sempre nel medesimo orario, sarà chiusa al transito veicolare la vecchia strada comunale per Excenex, situata tra la vecchia strada Nazionale e l’ex SS 27 del Gran San Bernardo, all’altezza di regione Saraillon n. 32 (condominio “Saraillon”).



In entrambi i casi saranno, comunque, garantiti gli attraversamenti pedonali e gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti in loco.